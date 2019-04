GANDON : la percée du Judo

La deuxième édition de la coupe du principal de GANDON s’est ouverte, ce matin, au collège de la ville. À deux ans d’existence, le judo club s’illustre par l’adhésion de jeunes combattants galvanisés par l’ouverture et la disponibilité des formateurs. Une cohésion entre la communauté éducative, la ligue régionale et Bilal FOFANA, parrain de l’évènement ont permis aux judokas de vivre pleinement cette communion. Des appels au soutien ont été lancés par les organisateurs en marge des compétitions pour la dotation d’équipements au nouveau club … Suivez les réactions de Ndèye Fatma DIOP et Pape Magatte MBENGUE …