GESTION DE LA SALUBRITÉ : 99 jeunes du département formés par le PROGEP (vidéo)

L’Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis a bouclé, dimanche, une session de formation de deux jours sur la protection de l’environnement et la gestion de la salubrité au profit de 90 jeunes issus du département. Plusieurs thématiques liées à la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie ont été abordées au cours de cet atelier.



Fatou DIOUF, l’adjointe au maire de Saint-Louis en charge du cadre de vie, a salué la capacitation de ces relais communautaires pour la prise en charge d’une question cruciale qu’est la gestion des ordures. Elle a en outre magnifié l’organisation de ce séminaire en marge du lancement par le président Macky SALL de l’opération « Cleaning Day » sur l’ensemble du territoire national.



« Avec les enseignements tirés de cet atelier et les expériences glanées au cours des formations précédentes, le vœu du chef de l’État de rendre propre le Sénégal va se concrétiser », a-t-elle dit. Mme DIOUF s’est réjouie par ailleurs de « la parfaite synergie intercommunale » enclenchée par le Progep dans le département en appelant à maintenir de cet acquis.



Il faut signaler que dans le cadre du Projet d’investissement communautaire (PIC/ Salubrité), plusieurs opérations de nettoiement ont été organisées dans le 5 cinq communes de Saint-Louis. L’implication de ces relais devrait renforcer la dynamique. « Le suivi des initiatives permettra d’obtenir des résultats », a indiqué Mandaw GUÈYE, le coordonnateur du Progep.



