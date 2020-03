GUERRE CONTRE LE CORONAVIRUS : Les commerçants de NDAR TOUTE remettent des "armes" à Mansour FAYE (vidéo)

Les commerçants de NDAR TOUTE, membres du regroupement du président Babacar SECK ont remis, samedi, des lots de produits phytosanitaires au maire de Saint-Louis. Une participation symbolique d’une valeur de 600.000 FCFA visant à renforcer la lutte contre le Coronavirus dans la Commune de Saint-Louis. Profitant de l’occasion, les marchands ont réitéré leur volonté de soutenir les autorités dans la guerre contre le COVID-19. « Toutes les cantines du marché sont fermées à partir de 17 heures. Par ailleurs, nous distribuons des gels antiseptiques et des savons à toutes les boutiques », ont-ils renseigné. « Nous respectons les distances règlementaires et nous avons mis sur place un comité d’hygiène qui veille au respect des mesures sanitaire. Mansour FAYE a magnifié « une œuvre citoyenne », « une initiative solidaire » des commerçants. « C’est réconfortant et encourageant », a confié l’édile.