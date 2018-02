GUET-NDAR : Après les échauffourées, les manifestants expriment leur reconnaissance aux forces de sécurités ( vidéo )

La colère et la frustration qui s’étaient emparées des cœurs des manifestants contre le meurtre de Serigne Fallou SALL se sont estompées, laissant place à un sentiment de solidarité à l’endroit des forces de sécurités blessées au cours des émeutes.



Après avoir rendu visite à ces derniers, les meneurs de ces protestations se sont rendus auprès de plusieurs autorités de la ville. Au commissariat central, une discussion cordiale a été tenue. Les manifestants ont notamment magnifié « le sens de la retenue » et du « dépassement » dont la police et la gendarmerie de Saint-Louis ont fait montre.



« Nous n’avons enregistré aucun blessé de notre côté alors que plusieurs policiers et gendarmes ont été touchés par les jets de pierre », a rappelé Daouda THIAW, le porte-parole de ce collectif.



« Nous sommes venus leur témoigner toute notre gratitude et saluer leur comportement exemplaire », a-t-il ajouté en indiquant les enseignements « patriotiques » tirés de cette rencontre avec le Commissaire El Hadj Bécaye DIARA et son équipe, seront partagés aux jeunes de Guet-Ndar.



Le Commissaire DIARRA a réaffirmé l’engagement de la police à se dresser pour la protection des populations, en invitant toutefois ces dernières à ne pas déstabiliser l’ordre public, quelque soit l’ampleur de leur mécontentement.





« Nous savons que la pêche est le poumon de l’économie à Saint-Louis. Les autorités sont très bien conscientes de votre rôle. C’est pour cela d’ailleurs que le président de la République Macky SALL se déplacera jeudi à Nouakchott pour partager avec le président Ould Abdel Aziz sur cette question », a-t-il indiqué après avoir présenté ses condoléances suite à la mort du jeune Fallou.



>>> Suivez la réaction de Daouda THIAW, porte-parole du collectif