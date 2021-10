Gamou 2021 : Voici la déclaration officielle de Tivaoune

La commission nationale de concertation sur le croissant lunaire s'est réunie ce jeudi 7 Octobre pour observer l'apparition du croissant lunaire marquant la fin du mois de SAFAR. Apres avoir observé et recueilli des informations auprès des populations, la commission informe les musulmans que la lune a été aperçue dans plusieurs de localités du pays.



Ainsi , le 1er jour du mois de Rabi-Al Awal (Gamou) 1443 correspondra au Sénégal au Vendredi 8 Octobre 2021, de ce fait, la nuit du Mawlid sera célébrée dans la nuit du lundi 18 Octobre 2021.



Les nuits du Burd débutent ce Jeudi 7 Octobre 2021.



Le Khalif General des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, conformément aux recommandations de notre bien-aimé Prophète (PSL) en cas de pandémie et sur la base des avis éclairés des autorités médicales du pays, informe l'ensemble des fidèles et sympathisants de la hadara de Tivaouane renonce cette année au rassemblement dans la ville sainte pour la célébration du Mawlid 2021, A cet effet, le Khalife invite les fidèles à célébrer autrement le Gamou dans l’intimité familiale, Burds y compris, tout en insistant sur le respect des mesures de prévention, à la solidarité, l’entraide, et à la prière pour vaincre ce fléau.