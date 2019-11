Gamou : Serigne Maodo Sy sur la venue d’un maître franc-maçon ( vidéo)

Devant d’autres guides religieux, Serigne Mado Sy Dabakh a d’abord prié pour que la paix demeure au Sénégal et que le Bon Dieu répande les bienfaits de l’Islam et favorise l’union des musulmans.



Dangers



Le guide religieux tidiane de révéler ensuite l’existence d’un groupe fortement armé, qui rode autour de notre pays. Il a aussi averti à propos de la tenue d’une grande réunion des franc-maçons au Sénégal.



Grande loge de France



« La plus grande loge maçonnique dont le siège se trouve à Paris, annonce la venue de son grand maître au Sénégal pour réorganiser la secte et dans l’unique but de combattre l’islam », a-t-il averti.



Loge maçonnique du Sénégal



Pour rappel, récemment, une révélation a été faite sur l’identité du grand maître de la grande loge du Sénégal. Selon les informations tirées d’un document intitulé « kumen » (nom de colloque qui s’est tenu en France), il s’agit de Me Yérim Thiam. L’avocat inscrit au barreau du Sénégal a été cité nommément parmi les intervenants au colloque, en tant que Grand Maître de la grande loge du Sénégal.



SENEGO