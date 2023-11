Gaza: l'OMS demande l'évacuation de l'hôpital al-Chifa devenu une «zone de mort»

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé avoir mené samedi une mission à l'hôpital al-Chifa de Gaza, cible de raids de l'armée israélienne, et travailler à un plan d'évacuation de l'établissement qu'elle a qualifié de «zone de mort».



«L'OMS et ses partenaires élaborent d'urgence des plans pour l'évacuation immédiate des patients restants, du personnel et de leurs familles», a indiqué l'organisation dans un communiqué, précisant qu'il restait samedi 291 patients et 25 soignants dans l'hôpital.