Gestion de l'eau : la Sde définitivement écartée

Le Comité d'évaluation des offres mis en place par l'État a définitivement écarté la Sde. Ce, au profit du groupe français Suez qui a été choisi pour la gestion par affermage du service public de production et de distribution d'eau potable en milieu urbain et péri-urbain au Sénégal.



Mais, selon Libération parcouru par Seneweb qui donne l'information, le rapport sera soumis à la Direction centrale des marchés publics (Dcmp) pour validation avant la publication de l'attribution provisoire.





Pour rappel, l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) avait ordonné, après avoir constaté des irrégularités et incohérences dans la procédure d'attribution, l'annulation de ce marché de la gestion de l'eau à Suez. Si la Dcmp valide le rapport, la Sde, dont le contrat pour la gestion de l'eau au Sénégal a expiré début décembre, va donc assurer le service jusqu'au 30 juin prochain, suivant les termes d'un avenant signé par l'État.