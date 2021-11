Gestion de la ressource en eau : des experts planchent sur une méthodologie de gouvernance du Lac de Guiers – vidéo

Un atelier pratique mobilise des chercheurs, des représentants d’institutions publiques, des élus et des usagers autour d’un modèle de gouvernance du Lac de Guiers. Le conclave ouvert mardi à Saint-Louis tente d’identifier les différentes préoccupations des parties prenantes à la gestion de cette ressource et de dégager une vision. « Cette première étape nous rassure », confie le professeur Serigne FAYE, directeur de l’Ecole Doctorale Eau, Qualité et Usages de l’Eau (EDEQUE). « La méthodologie définie sera partagée avec d’autres pays d’Afrique », a-t-il ajouté. Il faut noter cette activité entre dans le cadre d’un programme visant à développer les avantages résilients des ressources en eau en Afrique. Une initiative financée par le gouvernement britannique à laquelle 7 institutions universitaires du continent, constituées en réseau, prennent part.