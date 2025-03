Gestion des déchets : La SONAGED lance une vaste opération de nettoiement à Richard-Toll et Dagana

Le Directeur Général de la SONAGED S.A, Khalifa Ababacar Sarr, a effectué une tournée ce week-end dans le département de Dagana (région de Saint-Louis) pour renforcer les actions de propreté et de gestion des déchets.



La visite a débuté à Richard-Toll, où une grande campagne de nettoiement a été lancée avec l’implication des équipes locales et des acteurs municipaux. En parallèle, le DG de la SONAGED a rencontré les autorités locales et visité les installations de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) afin d’aborder les enjeux environnementaux liés à l’activité industrielle.



À Dagana, Khalifa Ababacar Sarr a été reçu à la Préfecture pour échanger avec les autorités administratives et les responsables locaux de la SONAGED. L’objectif était de faire le point sur les défis locaux, optimiser la coordination des efforts de nettoiement et élaborer des stratégies durables pour une meilleure gestion des déchets.



Cette tournée marque une volonté d’améliorer l’environnement urbain et de promouvoir une gestion efficace et pérenne des déchets dans la région.



