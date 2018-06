Golbert DIAGNE : « Pourquoi l’indépendance du Sénégal en 1960 est une erreur et pour quelles raisons je défends Faidherbe ?»

«Si en 1960, j’étais majeur et vacciné, instruit et grand politicien, j’aurai été l’un des premiers opposants de ceux qui demandaient l’indépendance. C’était trop tôt !», s’exclame Golbert Diagne interrogé par la radio publique britannique BBC (Voir vidéo).

Défendant fermement Louis Faidherbe, en mettant en exergue les réalisations de ce dernier, Golbert estime que les statuts de cet ancien colon et autres vestiges coloniaux ont encore et même pour longtemps leur place dans la ville historique de Saint Louis. Et il s’explique : « N’eussent été ces œuvres (réalisées par Faidherbe), Saint Louis n’aurait jamais été reconnue comme première ville en 1759… ».

Détruire les statuts de Faidherbe, qui a réalisé par exemple, entre autres, un pont unique, en son genre dans le monde, est une injustice. D’ailleurs, Gobert Diagne soutient que les colons aurait dû rester encore beaucoup de temps au Sénégal « afin d’assurer tout ce qui il faut dans (le) pays et former nos enfants… ».



En vérité, c’est surtout la gestion du pays qui a déçu le septuagénaire au point qu’il eût voulu que la France s’incrustât en Afrique et au Sénégal en particulier. « Il y a énormément de difficultés dans le pays parce que le fruit a été cueilli très tôt », souligne-t-il.