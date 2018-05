Golbert DIAGNE s’adresse aux étudiants : « je vous supplie de rejoindre les classes » ( vidéo )

Ce matin, d’intenses prières ont été formulées à l’endroit des ceux qui reposent dans ce sanctuaire. Une ambiance de ferveur empreinte d’émotions. Toutes les familles religieuses de la ville ont été représentées à l’ouverture présidée par l’Imam ratib Cheikh Ahmed Tidjane DIALLO, avec les autorités administratives et politiques.





Alioune Badara DIAGNE est revenu sur le sens de son action, en adressant de vifs remerciements à ceux qui l’ont soutenu dans ce projet. S’exprimant sur la crise universitaire, il a invité les étudiants et les professeurs à rejoindre les classes.



Le Weekend prochain, les musulmans se mobiliseront à Thième et Thiaka Ndiaye.





>>> Suivez le film de la première journée, les réactions des participants et celle d'Alioune Badara DIAGNE GOLBERT