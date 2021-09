Gonio : la plus grosse crise foncière de Saint-Louis (vidéo)

L’affectation contestée de plus 3000 hectares de terres sur une zone à cheval entre les Communes de Diama, Fass-Ngom et Gnith soulève l’ire des populations voisines qui sonnent la rébellion. 5 personnes ont été arrêtées pour une vingtaine de jours en voulant exploiter sur la terre de leurs « ancêtres ». Depuis, la colère des ruraux ne cesse de s’envenimer. Comme si le fantôme de Fanaye s’y était projeté. Se sentant dépossédées de leur biens, « sans concertation ni préavis », la triple de communautés décide de faire face au présumé accaparement. Ils se sont rassemblés, mercredi, pour dénoncer une injustice et lancer un président Macky SALL.