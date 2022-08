Gouvernance locale et développement socioéconomique : Méri et Mboumba à l’heure de l’intercommunalité - vidéo

Un projet de gouvernance et développement humain local équitable, financé par la coopération espagnole (AECID) et mis en œuvre au profit des communes de Méri et de Mboumba, a été lancé, hier, en présence d’élus, de représentants de l’administration territoriale. Cette initiative, pilotée par l’ONG Mon-3, vise à « contribuer à la mise en œuvre transparente et durable des plans de développement communaux de ces deux localités du département de Podor.



Le programme encourage notamment une gouvernance plus efficace et participative en améliorant la résilience et l'accès à des services et ressources de qualité et durables des populations les plus vulnérables.



Il faut rappeler que de 2018 à 2021, la fondation MON-3 a déroulé, en collaboration avec et l’ARD de Saint-Louis, les projets GODELGEN à Méri et PAPEF dans la zone. Dans les volets gouvernance et développement économique local, les deux projets ont permis de mener des activités structurantes dans beaucoup de villages du département et surtout dans les communes de Mboumba (PAPEF) et Méri (PAPEF et GODELGEN).



La nouvelle démarche s’inspire des retombées bénéfiques de cette dynamique fortement magnifiée par les élus. Ces derniers vont bénéficier de sessions de formation afin de jouer pleinement leur rôle.



À limage de la première déclinaison, le projet va favoriser la création de fonds d’appui aux initiatives locales ainsi que le recrutement et la formation d’agents de développement local.



