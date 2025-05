Grave accident à Vélingara : La visite pédagogique des élèves du CEM de Saré Coly Sallé vire au drame.

Un grave accident de la route s’est produit ce samedi matin sur la RN6, à proximité du village de Saré Thialy, dans le département de Vélingara. Un minicar transportant des élèves du CEM de Saré Coly Sallé, en déplacement pour une visite pédagogique, est entré en collision avec un camion en provenance de Vélingara.



Selon les premières constatations, l’éclatement d’un pneu du camion serait à l’origine du drame. Le bilan provisoire fait état de deux m0rts – le chauffeur du minicar et un élève – ainsi que 31 blessés, dont 25 dans un état jugé grave, rapporte l’agence de presse Diaobé.

À l’hôpital de Vélingara, la situation est décrite comme critique. Le personnel médical débordé et insuffisant pour assurer une prise en charge adéquate de l’ensemble des victimes. Certains blessés ont été évacués vers l’hôpital régional de Tambacounda.



Face à cette urgence sanitaire, un appel pressant est lancé aux autorités compétentes pour diligenter une assistance médicale renforcée et limiter les pertes humaines.