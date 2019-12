Pour rappel, la SDE demande 15% des parts dans la nouvelle société en charge de la distribution de l’eau là où l’Etat propose 10% à partager avec la Sones et l’Onas. Dans un communiqué rendu public, le ministre de l’eau a qualifié cette grève « d’acte irresponsable et de sabotage » et demande à la SDE de « respecter le contrat d’affermage qu’elle a signé avec l’Etat du Sénégal ».



