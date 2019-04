Grippe équine : 513 cas enregistres à Matam

Au total, 513 cas de grippe équine ont été enregistrés dans le département de Matam (nord), dont ’’111 cas de mort suspecte d’ânes’’, a indiqué à l’APS, Mamadou Diène Faye, chef du service départemental de l’élevage.



"Pour les chevaux 372 cas ont été enregistrés, dont 348 traités et 2 morts. Le service vétérinaire a également traité 114 ânes sur 141 cas enregistrés et une mort suspecte de 111 ânes dans les 10 communes du département de Matam", a-t-il précisé.



M. Faye a souligné que "la grippe équine existe bel et bien dans le département de Matam", ajoutant que "les services vétérinaires avaient cru que c’était la gourne, une autre maladie’’ contagieuse affectant les équidés.



"Les résultats microscopiques ont montré que c’est une grippe équine qui est une maladie contagieuse", a expliqué le chef du service départemental de l’élevage.



"Cette grippe équine est guérissable (...)", a-t-il dit, signalant que le taux de mortalité des chevaux est très faible comparativement aux ânes.



Le département de Matam compte 13790 équins et 16230 asins.



