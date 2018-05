Grosse saisine de l’opération "Aar Sunu Kom-Kom" : près de 2 milliards de drogues, médicaments et produits périmés incinérés ( vidéo )

L'opération coup-de-poing déroulée par la direction régionale des Douanes dans le cadre de son programme « Aar Sunu Kom-Kom » ont mis la main sur d’importantes qualités de drogue, de produits pharmaceutiques, vétérinaires et alimentaires, incinérées, ce matin.



Ces lots compactés de chanvre indien, de la métamphétamine (d’une valeur de 1.881.000.000 FCFA) saisie par les Douanes de Louga, des médicaments, des cartouches et paquets de cigarettes, des produits avariés ont été mis en feu au centre d’enfouissement technique de Gandon.



La saisine estimée à un milliard neuf cent trente-deux millions cinq cents vint treize mille deux cents (1932 593 200 FCFA) sur le marché intérieur, a incinéré, ce matin, en présence des autorités administratives et politiques.



« La Douane a certes une mission économique, mais elle poursuit aussi sa vocation sécuritaire. Ce qui justifie la luette contre le trafic de faux médicaments, de produits vétérinaires, de drogue et de produits avariés ou contrefaits », déclare le Lieutenant Colonel Abdoulaye DIALLO, chef de la Direction régionale des Douanes du Nord.



Les résultats concluants enregistrés au terme de l’assaut coordonné dans les ses différentes subdivisions des Douanes ont pu être obtenus grâce aux concours des autres forces dont la police, la gendarmerie, la mairie, les sapeurs pompiers, et le service du commerce.



