Guinée-Bissau : Umaro Sissoco Embaló élu président avec 53,55% des voix

Le candidat du Madem G15, Umaro Sissoco Embaló, a remporté le second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau. Il a obtenu 53,55% des suffrages exprimés, contre 46,45% pour Domingos Simões Pereira, candidat investi par le PAIGC, selon les chiffres officiels délivrés par la par la Commission électorale nationale (CNE).





Ancien général et diplômé en sciences politiques, Umaro Sissoco Embaló a été le Premier ministre de José Mario Vaz entre novembre 2016 et janvier 2018. Cette même année, avec d’autres élus dissidents du PAIGC, il a fondé le Madem G-15.



Source: Jeuneafrique