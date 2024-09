Guy Marius Sagna agressé à Lomé : Dakar ”condamne avec fermeté” et réclame une enquête

Le ministère sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangère a condamné avec fermeté l’agression inqualifiable dont a été victime dimanche à Lomé (Togo), le député sénégalais Guy Marius Sagna et a réclamé l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités.



Le député sénégalais, Guy Marius Sagna, parlementaire de la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest, a été victime d’une agression dimanche à Lomé pendant qu’il participait à une activité de la Dynamique pour ma majorité du peuple (DMP), une plateforme d’opposition togolaise, ont rapporté plusieurs médias.



Des photos et des vidéos publiées sur des réseaux sociaux montrent le député des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), allongé sur un lit, une de ses mains enveloppée par un pansement.



Sur une autre vidéo, Guy Marius Sagna est assis sur un fauteuil roulant, aux côtés d’une femme et d’un homme debout, vraisemblablement des membres de l’opposition au Togo.



‘’Le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères a appris, avec consternation, l’agression violente dont l’honorable Guy Marius Sagna, Député du Sénégal et de la CEDEAO, a été victime, le Dimanche 29 septembre 2024, à Lomé, au Togo’’, a indiqué la diplomatie sénégalaise dans un communiqué.



Elle ”condamne avec fermeté cet acte inqualifiable” et demande qu’une enquête soit immédiatement diligentée.



Le document fait en même temps savoir que Yassine Fall, la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères s’est entretenue au téléphone par M. Sagna pour s’enquérir de son état de santé.



La ministre de l’Intégration africaine y déclare avoir informé son homologue togolais et demandé que l’intégrité physique député soit protégée.



Mme Fall a dit apprécier l’engagement de son homologue togolais à prendre toutes les mesures appropriées pour que la sécurité du député Guy Marius Sagna..



M. Sagna, en séjour dans la capitale togolaise dans le cadre des activités du Parlement de la CEDEAO où il siège, participait à une réunion publique de la plateforme d’opposition togolaise DMP. La rencontre n’est pas allée à son terme.



Les chaises ont été cassées, le matériel de sonorisation et les enregistreurs des journalistes jetés dans un puits, les portables arrachés, ce qui a provoqué une dispersion des militants dans la confusion, a relaté le site d’information de Radio France internationale.



Des gros bras ont infiltré la foule et dehors les vitres des véhicules sont pulvérisées à coup de parpaings. Le député Guy Marius Sagna, pris particulièrement à partie, visiblement blessé à la tête et au bras a été transporté à dos d’homme vers une clinique voisine pour y être soigné, selon la même source.



APS