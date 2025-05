Haute Cour de justice : Mansour Faye poursuivi pour détournement présumé de 2,749 milliards FCFA

L’Assemblée nationale du Sénégal a examiné jeudi la mise en accusation d’Amadou Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire, devant la Haute Cour de justice. En cause, sa gestion présumée frauduleuse des fonds destinés à l’aide alimentaire durant la pandémie de Covid-19, avec un préjudice estimé à 2,74 milliards de FCFA, notamment pour surfacturation sur le riz.



La procédure fait suite à une saisine du ministre de la Justice, Ousmane Diagne, appuyée par les conclusions du rapport 2023 de la Cour des comptes. L’enquête évoque également des marchés attribués à des fournisseurs sous diverses identités et des pratiques financières opaques.



L’ancien ministre, également beau-frère de l’ex-président Macky Sall, est accusé de détournement de fonds publics, blanchiment, corruption et plusieurs autres délits. Il pourrait devenir le premier ancien ministre à comparaître devant cette juridiction spéciale depuis les audits post-Covid lancés par le gouvernement.