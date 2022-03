Hommage à M. Abdoul Aziz GUISSE

La Grande Famille de la Direction du patrimoine culturel est très endeuillée et attristée par l’immense perte de son directeur, notre collègue et ami Abdoul Aziz Guissé, survenue le jeudi 3 février 2022.



Aziz, comme nous avions l’habitude de l’appeler amicalement et affectueusement bien qu’étant notre aîné et doyen dans la fonction enseignante, est hélas parti à jamais.



Un éminent spécialiste du patrimoine sénégalais, africain et mondial s’en est allé.

Cher Aziz, nos parcours se sont croisés en 2002 (20 ans déjà), année au cours de laquelle, nous avons obtenu nos détachements officiels au ministère de la Culture puis affectés à la Direction du patrimoine culturel (Dpc).



Tu venais du Lycée Djignabo de Ziguinchor, après avoir exercé avec beaucoup de générosité et d’engagement, le métier de Professeur d’Histoire et de Géographie, je venais de boucler ma formation à l’université Senghor d’Alexandrie d’Egypte en gestion du patrimoine culturel après avoir servi dans la même discipline que toi au Lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda puis au Lycée des Jeunes Filles Hamet Fall de Saint-Louis.

A ce croisement de parcours, il faut ajouter notre collègue Madame Aminata Ndoye, Professeur d’Histoire et de Géographie au Lycée John F. Kennedy, qui bénéficia également d’un détachement, et nous rejoignit en 2005 à la Dpc.

La Direction du patrimoine culturel verra ainsi son personnel s’enrichir avec l’arrivée de trois historiens, de surcroît enseignant, animés d’une passion remarquée pour le patrimoine et très engagés.

Cher Aziz, ayant partagé le même bureau avec toi pendant plusieurs années, j’avoue que nous avons vécu des moments et instants importants de travail à la Dpc et en dehors sous la houlette de M. Hamady Bocoum, ancien directeur du Patrimoine culturel, actuel Directeur général du Musée des Civilisations noires. Je ne saurais énumérer ici tous les épisodes de travail auxquels tu as toujours fait valoir ta pertinence dans les approches et analyses.

Cependant, Cher Aziz, il me plaît de rappeler que notre arrivée en 2002 à la Direction du patrimoine culturel coïncide comme par hasard au début de la mise en œuvre de l’inventaire et de la documentation des sites et monuments historiques du Sénégal, un des plus grands projets de l’Etat dans le domaine du patrimoine dont la réalisation fut confiée au ministère de la Culture, en particulier à la Direction du patrimoine culturel.



Cette première grande expérience de travail de terrain que nous avons menée ensemble de 2002 à 2007 avec des collègues de la Dpc dont Mme Aminata Ndoye, Feu Mamadou Seya Ndiaye, notre brillant technicien de musée, Madame Ramatoulaye Niang Mané, parcourant l’intérieur du Sénégal, dans des conditions parfois difficiles, a permis à notre pays de disposer d’une base fiable de données numérisées sur son patrimoine matériel. Cet inventaire constitue un socle de connaissances destiné à la gestion de tous les patrimoines, spécialement dans le domaine de l’architecture et de l’archéologie, depuis les mégalithes jusqu’à l’architecture contemporaine en passant par les lieux de mémoire. Cette vaste campagne de collecte de données est bien appréciée aujourd’hui par les experts nationaux et internationaux en la matière.



Ayant participé à toutes les missions sur l’ensemble du territoire national, cette intéressante et riche pérégrination me rappelle plein d’étapes, notamment les monuments historiques et lieux de mémoire tels que Ndorna, Hamdallahi, Payoungou, Soulabaly, Karantaba, Baghère, Yang-Yang, Séno Panel, Ganguel Soulé, Siouré, Ndialakhar, Nder, Guédé Ouro, Ngoundéiny Guidimpalé, Ndoungoussine,Iwol, Niankite, Djilondine. Kagnout, Mlomp, Wouro Himadou, Pata… La liste est très loin d’être exhaustive.



La réussite du projet d’inventaire du patrimoine culturel immatériel que tu as piloté avec dextérité de 2016 à 2019 et qui a valu l’inscription du Ceebu jën sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité découle de ta maîtrise de cette première expérience.



Pour bien honorer ta mémoire, ces importants travaux de recherche doivent être publiés, vulgarisés et mis à la disposition des praticiens du patrimoine, des chercheurs, des élèves et des étudiants.



Cher Aziz, tes conseils avisés ont été d’un apport remarquable dans la réalisation de ma Thèse de Doctorat unique dont le sujet porte justement sur le patrimoine.



Cher Aziz, ta compréhension des enjeux socio-économiques liés au développement de l’interface tourisme-culture explique ton implication remarquée dans l’élaboration et la mise en œuvre de la convention de partenariat entre le ministère du Tourisme et des transports aériens et le ministère de la Culture et de la communication visant à valoriser le patrimoine national dans ses différentes composantes (matériel et intangible) et d’en faire l’attrait principal de la promotion touristique de la destination Sénégal.

Cher Aziz, tu avais fait de la protection, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine, ton sacerdoce, ton combat de tous les jours et de tous les instants. Je peux même dire que tu as sacrifié ta santé, ta vie familiale pour cette noble cause.

Cet engagement sans faille explique ton rôle déterminant dans la réussite des projets et programmes phare de la Dpc dont plusieurs sont à ton actif.



Ton expertise est connue et vantée dans les instances internationales en charge du patrimoine qui te pleurent aujourd’hui. Tu es resté très engagé dans le combat relatif à une présence significative des biens culturels et naturels de l’Afrique sur la prestigieuse Liste du patrimoine mondial.



Le monde de la Culture et du Patrimoine au niveau national et international te sera toujours reconnaissant des énormes sacrifices que tu as consentis en sa faveur.

Cher Aziz, tu es parti laissant orpheline la Dpc, maillon très important, sinon essentiel de la mise en œuvre de la politique culturelle nationale.



Mais saches que ton nom restera toujours gravé dans l’histoire du patrimoine culturel de notre cher pays.

Repose en paix, que le Paradis soit ta demeure éternelle.

Mission accomplie ! Adieu cher Collègue !



Dr Amadou FAYE

Historien, Conservateur du patrimoine

Diplômé en gestion du patrimoine culturel

Diplômé en management et gestion du patrimoine industriel

Ancien chef de la Division des musées et du patrimoine privé artistique de l’Etat à la DPC

Conseiller Technique N°1 du Ministre du Tourisme et des Transports aériens