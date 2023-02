Hommages à Ousmane Masseck NDIAYE : Mansour FAYE veut institutionnaliser les souvenirs (vidéo)

Le maire de Saint-Louis a inauguré samedi une rue baptisée Ousmane Masseck NDIAYE sur la digue de Ndiolofène. C’est une mesure prise autant de son prédécesseur Cheikh Bamba DIEYE qui vient d’être matérialisée grâce au plaidoyer du Cercle des Amis et proches de l’ancien édile de la ville. À l’occasion de cette communion marquée par la présence des proches, de compagnons et de parents de l’ancien édile, Mansour FAYE a magnifié l’engagement et le dévouement de l’homme en faveur de sa ville. Il a par ailleurs promis d’institutionnaliser une journée d’hommage à l’ancien ministre du tourisme sous Me Abdoulaye WADE. Cet acte de reconnaissance intervient à quelques semaines de l’inauguration par le président Macky SALL de l’aéroport international de Dakar Bango également baptisé Ousmane Masseck NDIAYE.