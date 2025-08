Sonko à Rao : « restaurer nos forêts, c’est préserver notre souveraineté »

Le Premier ministre Ousmane SONKO a présidé, ce dimanche à Rao, dans la commune de Gandon, la célébration officielle de la 42e Journée nationale de l’arbre, marquant le lancement de la campagne nationale de reboisement.



Placée sous le thème « Reboisement, Souveraineté alimentaire et Développement territorial durable », cette édition met à l’honneur deux arbres parrains : le manguier, choisi pour sa valeur économique et nutritionnelle, et le baobab, symbole de résilience et de paix.



Dans son allocution, le chef du gouvernement a salué ce choix symbolique, tout en alertant sur la dégradation accélérée des forêts au Sénégal, causée notamment par l’expansion agricole incontrôlée, l’exploitation illégale des ressources naturelles et les feux de brousse.



Il a insisté sur l’urgence d’une réforme structurelle de la politique de reforestation, en adéquation avec la Vision Sénégal 2050.



Le Premier ministre a également lancé un appel à la mobilisation citoyenne et institutionnelle pour assurer le succès du Challenge national “1 million d’arbres en 48h”, lancé la veille par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il a souligné que la restauration de la forêt de Rao devait constituer un symbole fort de régénération environnementale, tant à l’échelle locale que nationale.