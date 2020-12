Huawei aurait aidé la Chine, en matière de reconnaissance faciale, pour surveiller les Ouïghours

À en croire cette nouvelle découverte, Huawei n’est pas prêt de pouvoir se racheter auprès de l’opinion publique. The Washington Post et IPVM, média d’investigation spécialisé dans la vidéosurveillance, tous deux relayés par The Verge, rapportent aujourd’hui que le géant chinois de l’électronique aurait contribué à la répression et à la surveillance spécifique des Ouïghours en Chine. Pour rappel, ce peuple turcophone d’environ un million d’individus, en majorité de religion musulmane sunnite, habite la région autonome du Xianjang, en Chine, où il y serait réprimé par le biais de « camps de rééducation et de formation professionnelle » – autrement dit, des camps de concentration. Le gouvernement chinois y emploierait de nombreux dispositifs de surveillance, vidéo et thermique, pour s’assurer qu’aucun Ouïghour ne quitte le périmètre de ces camps.