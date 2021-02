Huit cas de Fièvre jaune dont 02 décès au Sud du pays

La fièvre jaune refait son apparition dans le Sud-Est du Sénégal notamment dans les régions médicales de Tambacounda et de Kédougou où 08 cas ont été recensés avec 02 décès au district sanitaire de Kidira, renseignent nos confrères de Senweb. Le premier décès est un jeune âgé de huit ans référé au centre de santé de Matam. Le second, âgé de 23 ans, est décédé à Tambacounda. Même si la situation semble être maitrisée au niveau de ce district, les autorités sanitaires préparent la riposte pour éviter le pire.



Ce sont les districts sanitaires de Kédougou et de Saraya qui sont touchés. En moins de quarante-huit heures, 04 cas de fièvre jaune y ont été recensés. Ces cas ont fini d’installer la région médicale dans une situation d’épidémie, renseigne le médecin-chef du district sanitaire de Kédougou.