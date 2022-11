Huitième de finale Coupe du monde : Voici les potentiels adversaires du Sénégal

Actuellement, l’adversaire le plus probable du Sénégal en huitième de finale est l’Angleterre. Les Three Lions sont actuellement premiers de leur poule et peuvent confirmer définitivement cette position s’ils gagnent leur match ce mardi soir face au Pays de Galle.



Si l’Angleterre ne gagne pas, l’Iran pourrait devenir le leader du groupe en cas de victoire face aux Etats-Unis. Dans ce cas, les Lions du Sénégal retrouveront les joueurs de Carlos Queiroz, qu’ils ont affronté en amical avant ce Mondial.



Si l’Angleterre ne fait match nul, et que les Etats-Unis gagnent largement (plus de 4 buts d’écart face à l’Iran), les USA pourraient donc terminer premiers et rencontrer le Sénégal. Si l’Angleterre perd, le vainqueur de Iran – USA sera premier.