Hydrobase et Fass Dieye sous menace : les chiens errants terrorisent les habitants

À l’Hydrobase et à Fass Dieye, la présence croissante de chiens errants inquiète de plus en plus les habitants. Ces animaux, souvent en meute, multiplient les attaques contre les passants et les enclos domestiques. Face à une situation devenue intenable, les populations lancent un cri d’alarme aux autorités, appelant à une action rapide pour garantir leur sécurité et protéger la santé publique.