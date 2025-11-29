Hydrocarbures : CAJUST appelle à une réglementation stricte des émissions de méthane

L’organisation Citoyens actifs pour la justice sociale (CAJUST) a exhorté, vendredi à Thiès, les autorités sénégalaises à adopter une réglementation rigoureuse des émissions de méthane issues de l’exploitation pétrolière et gazière, en raison de leur impact néfaste sur le climat et les communautés riveraines.



« CAJUST travaille à un plaidoyer visant à mieux réglementer les émissions de méthane au Sénégal », a déclaré Ibrahima Mbacké, chargé de projet de l’organisation, lors d’un atelier de plaidoyer sur le sujet.



Il a rappelé que le méthane, gaz à effet de serre particulièrement puissant, serait responsable de près de 30 % du réchauffement climatique mondial.



Selon lui, les populations vivant à proximité des sites d’exploitation pétrolière et gazière doivent être protégées, et les entreprises du secteur tenues de publier des données sur leurs émissions.



« Les effets du réchauffement sont visibles. Il est essentiel que des voix s’élèvent pour exiger une réglementation stricte », a plaidé M. Mbacké, en appelant aussi à l’adoption d’« une loi climat » au Sénégal.



CAJUST milite pour une gouvernance équitable des ressources naturelles et une participation citoyenne accrue dans la lutte contre les changements climatiques.



Avec l'APS

