Hydrocarbures : closing financier imminent pour la centrale thermique à gaz de Saint-Louis

Les activités de développement de la centrale électrique à gaz de Saint Louis, prévue dans le cadre de l’exploitation des ressources gazières identifiées au Sénégal, ont été lancées en janvier 2023.



Le closing financier concernant la centrale électrique à gaz en cours de développement à Saint Louis au Sénégal pour un coût évalué à 475 millions de dollars, devrait intervenir d’ici la fin du troisième trimestre 2024, renseigne l'Agence Ecofin.



Selon des informations relayées mardi 9 juillet, il s’agit d’une avancée pour cette installation énergétique qui aura à terme une capacité installée de 255 MW, et dont l’entrée en service est attendue pour 2026. Rappelons que le Sénégal a paraphé, via Senelec, sa société publique d’électricité, un deal d’achat d’électricité de 25 ans avec Ndar Énergies, l’une des parties prenantes du projet.



Alimentée au gaz naturel, la centrale qui bénéficie du partenariat de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), devrait soutenir la diversification du mix énergétique du Sénégal, tout en augmentant l’accès à une électricité fiable et abordable.



Ce développement intervient alors que le Sénégal est entré dans le cercle des pays producteurs de brut avec l’extraction et l’expédition il y a quelques jours des premiers volumes d’or noir issus du gisement Sangomar.



