ILE NORD: Un homme « agressé » par des chiens errants

Le phénomène persiste malgré les incessantes plaintes et complaintes des populations auprès de la Commune de Saint-Louis. Sur l’ile, il est devenu presque impossible de circuler tranquillement la nuit. La sécurité des habitants est gravement menacé.

Des hordes de chiens dictent leur loi et n’hésitent pas à s’attaquer aux humains qui, par mégarde, franchissent leur territoire.

Il y a quelque jours, un ressortissant étranger a été attaqué sur l’ile Nord. Des passants ont pu intervenir à temps pour sauver la victime du vacarme et éviter le pire. Grièvement blessé, l'homme a été acheminé au centre hopitalier régional de Saint-Louis.



