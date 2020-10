INCENDIE À BORD : Fin tragique pour plus d’une vingtaine de jeunes migrants de Saint-Louis

C’est le deuil et la tristesse à Pikine après l’annonce, hier, de la découverte d’une pirogue chavirée suite à l’explosion de son moteur. Plus d’une vingtaine de jeunes du quartier de Pikine voulaient rallier l’Europe à travers cette embarcation, a-t-on appris. Très attristées, leurs familles sont plongées dans la détresse.



Pour rappel, sur les 200 membres de l’équipage, seule une cinquantaine ont été repêchés par la vedette Anambé et le patrouilleur Ferlo de la marine nationale sénégalaise.



D’autres pirogues présentes sur les lieux ont également récupéré et transporté à terre des rescapés, avait renseigné la DIRPA, soulignant que ’’leur nombre n’est pas encore connu’’. Elle signale que les patrouilleurs de la Marine nationale ont ainsi poursuivi les recherches sur la zone, ’’mais n’ont pas trouvé de corps sans vie’’.



Il y a quelques jours, une autre pirogue transportant des migrants a été signalée à Guet-Ndar avant d'être interceptée vers le Gandiolais. Le chômage des jeunes qui s’accentuent de jour en jour et son lot de désespoir accentue périple vers l’incertain.



NDARINFO.COM