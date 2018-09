Ibadou, arrogant, ses revenus : Sonko sans tabou

Certains le disent arrogants, d'autres disent qu'il est Ibadourahmane. Ousmane Sonko, qui présentait son livre-vision ce dimanche, a tenu à répondre sur ces questions.



Arrogant et pédant ?

"Ceux qui disent que je suis arrogant, si on leur demandait s'ils ont une fois discuté avec moi, ils diront non. Donc le jugement de valeur n'est pas bon et ceux qui s'y prêtent doivent d'abord connaitre la personne avant de formuler quelque jugement que ce soit. Une chose est certaine : nos convictions nous les défendrons. Si c'est pour cela qu'ils disent que je suis arrogant, je crois qu'on n'a même pas commencé à être arrogants."



Ibadourahmane ou pas

"Je suis le seul homme politique à qui on demande son appartenance confrérique. Ça ne me gêne pas. Mais, cette question induit une certaine stigmatisation d'une catégorie de Sénégalais. Si tu as une barbe, une femme voilée, tu ne fais pas partie du Sénégal et tu n'es pas citoyen. Et pourtant ce sont des signes islamiques (…). Il n'y a pas de confrérie dans laquelle il n'y a pas de citoyens qui souffrent car le pays ne marche pas. Faire en sorte que le pays marche devrait être notre seule priorité. Et s'il y a un Sénégalais patriote, honnête, qui puisse le faire, qu'il soit athée, chrétien, musulman, témoin de Jéhovah ou de quelque confrérie que ce soit, qu'on le mette à la tête du pays."



De quoi vit Sonko depuis sa radiation ?

"J'ai un cabinet d'expertise fiscale. Je suis expert fiscal. Le premier dossier que j'ai traité en tant qu'expert fiscal m'a rapporté plus que je ne recevais en 6 mois de salaire quand j'étais agent des impôts et domaines. Pour le moment je n'ai pas encore atteint les milliards. (…) Aujourd'hui j'anime des conférences, des séminaires. J'ai même du mal à satisfaire la demande. Je rends grâce à Dieu car je parviens à nourrir ma famille avec."



