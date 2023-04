Idy et ses ministres se retirent du Macky

Le patron de Rewmi, Idrissa Seck annoncé samedi lors d'une conférence de presse qu'il va remettre dès lundi sa démission à la présidence du Conseil économique, social et environnemental (CESE) au président Macky Sall. Mais aussi de la coalition Benno Bokk Yakaar.



« (...) Je vous confirme ma candidature à l'élection pour la présidence de la République du Sénégal en février prochain. En vue d'apaiser les tensions politiques, et dans une démarche de clarification, je vous informe que dès lundi, je remettrai au président de la République ma lettre de démission comme président du Conseil économique, social et environnemental. Je lui remettrai aussi une lettre disant mon choix de quitter la coalition Benno Book Yakaar. J'annonce également que les ministres membres de Rewmi (Yankhoba Diatara, Sports et Aly Saleh Diop, Productions animales) ont décidé de se retirer du gouvernement», a déclaré le désormais ex-allié de Macky Sall.