Imam Thierno Alassane Tall : « L’homosexualité est l’un des plus grands pêchés punis sévèrement par l’Islam »

« L’homosexualité est l’un des plus grands péchés punis par l’Islam, mais malheureusement les musulmans n’y prêtent pas attention. Allah (swt) réserve un châtiment douloureux pour les adeptes de l’homosexualité. Et s’il y a toutes ces atrocités c’est parce que la société s’éloigne de plus en plus des préceptes de l’Islam. » Ainsi s'est exprimé l’imam ratib de la grande mosquée de Kolda lors de son sermon, à l'issue de la prière de l'Aïd el Fitr de ce mercredi 5 juin. .



Il est revenu aussi sur les atrocités que connaît la société tels les meurtres, viols, vols, précisant bien : « d’après la charia, celui qui tue doit subir le même sort, celui qui vole aura un bras amputé, de même que les violeurs et ainsi de suite en respectant les lois islamiques. Aujourd’hui, ces dérives sont dues au comportement de la société. Le traitement que l’Islam réserve à ces auteurs de faits gravissimes est irréversible et Dieu est intransigeant là-dessus. »



Ousmane Kane, le gouverneur de la région de le conforter : « je m’inscris dans la même logique que l’imam sur la pratique de l’homosexualité. Si on se rappelle lors de la visite de Barack Obama au Sénégal, le président Macky Sall lui avait répondu négativement sur cette question. Les sénégalais ne peuvent pas tolérer de pareilles pratiques car notre société est construite sur des valeurs qui n’acceptent pas l’homosexualité. Je pense que l’imam a bien fait de revenir sur cette question de l’homosexualité afin de conscientiser la Oumma sur les conséquences de ces actes. Cependant, nous demandons pardon à tous les sénégalais et rendons grâce à Dieu. Nous sommes aussi ici pour représenter l’État et faire passer le message du chef de l’État. »



Cette année, l’imam ratib a accentué son sermon sur les faits sociaux qui occupent l'actualité (meurtres, viols homosexualité), pour attirer l’attention des populations mais aussi celle de l’État.



