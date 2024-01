Implantation de la Bceao à Saint-Louis : Macky SALL invite le secteur privé de Saint-Louis à "tirer profit de ses services"

Le président Macky Sall a appelé vendredi le secteur privé de la région de Saint-Louis à tirer profit des services de l’agence auxiliaire de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BECEAO)



S’exprimant à l’occasion de l’inauguration de l’agence auxiliaire de la BCEAO à Saint-Louis, le chef de l’Etat a notamment invité le secteur privé de la région nord, à davantage « tirer profit de cette nouvelle agence afin de bénéficier des services qu’elle offre sur toute la gamme de financement possible ».



Il n’a pas manqué de saluer l’implantation d’une agence de la BCEAO à Saint-Louis, estimant qu’il s’agissait d’un choix qui ne pouvait être que pertinent.



» D’une certaine façon, nous faisons aujourd’hui un retour aux sources », a relevé le chef de l’Etat, en faisant notamment allusion au fait que c’est à Saint-Louis que « la Banque du Sénégal chargée de l’émission monétaire, a été installée en 1855 ».



Selon lui, la démarche de la Banque centrale, consistant à délocaliser ses services dans les régions de l’intérieur est « conforme à la politique d’équité territoriale et à la stratégie nationale d’inclusion financière » pour laquelle le gouvernement du Sénégal s’est engagé.



Le chef de l’Etat sénégalais a toutefois déploré « les taux d’intérêt élevés pratiqués par les banques commerciales » et qui constituent, selon lui, « un frein au financement de l’économie et à l’inclusion financière ».



»Nos banques doivent plus et mieux financer nos économies, d’autant plus que les potentialités ne manquent pas dans des secteurs aussi variés que l’éducation, l’agriculture, l’hydraulique, etc. », a-t-il martelé.