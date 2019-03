Importation d’armes : Le Sénégal dans le Top 5 en Afrique Subsaharienne

Le nouveau rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm a été publié hier. Celui-ci traite entre autres des exportations et importations d’armes à travers le monde. D’après LesEchos, il a placé le Sénégal parmi les plus gros acheteurs d’armes en Afrique subsaharienne, entre 2014 et 2018.



Le Nigéria, l’Angola, le Soudan le Cameroun et le Sénégal qui sont les plus grands importateurs d’armes en Afrique subsaharienne font 56% des importations dans la sous-région. Cependant, 35% des armes qu’ils importent viennent de la Russie, contre 21% pour la Chine et 15% pour les Etats Unis.





