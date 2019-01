Inauguration du pont entre le Sénégal et la Gambie: plus qu’un symbole

Après des mois d'attente, le Sénégal et la Gambie ont inauguré un pont, ce lundi 21 janvier, et c’est plus qu’un symbole. En effet, ce pont doit permettre de désengorger le réseau routier ouest-africain, de désenclaver la Casamance et de doper les échanges commerciaux dans la sous-région.