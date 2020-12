Incendie de NDIOLOFFÈNE : le Préfet de Saint-Louis au chevet des victimes (vidéo)

Modou NDIAYE, le nouveau préfet du département de Saint-Louis, s’est rendu ce matin au chevet de la famille et du boutiquier touchés par l’incendie d’une rare violence déclaré, hier, au quartier de NDIOLOFFÈNE. « Nous tenons à vous faire part de notre profonde solidarité et compassion », leur a-t-il dit en marge d’une séance d’échanges. « Beaucoup de dégâts ont été notés. La situation est difficile. Je tient à rassurer nos compatriotes que toutes les mesures idoines seront prises par l’État pour les accompagner », a-t-il soutenu au terme de prospection. M. NDIAYE salue l’assistance du service de l’action sociale au profit des sinistrés et l’ouverture d’enquêtes par la gendarmerie et la police. Ces démarches permettront d’élucider les circonstances de l’accident en plus d’assurer une meilleure prise en charge des impactés.