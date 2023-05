Indice de la Liberté de presse : Grave régression du Sénégal

Comme chaque année, à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai, l’ONG Reporters sans frontières dévoile son Classement mondial. Le Sénégal est dans la dégringolade. Classé 73e dans le rapport en 2022, le pays se retrouve à la 104e position en 2023, synonyme d'une perte de 31 places.



Selon le rapport, les baisses les plus importantes de l'édition 2023 se trouvent notamment en Afrique. En effet, modèle régional jusqu'à il y a peu, le Sénégal (104e) perd 31 places, notamment du fait des poursuites dont ont fait l'objet les journalistes Pape Alé Niang et Pape Ndiaye et de la forte dégradation des conditions sécuritaires des journalistes.



Cette 21e édition du Classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières (RSF) révèle des évolutions majeures et parfois radicales, liées à une instabilité politique, sociale et technologique.



Il apparait que la situation est "très grave" dans 31 pays, "difficile" dans 42 et "problématique" dans 55, alors qu'elle est "bonne" ou "plutôt bonne" dans 52 pays. Autrement dit, les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises dans 7 pays sur 10 et satisfaisantes dans seulement 3 pays sur 10.