Industries agroalimentaires : Ouverture d’un symposium sur la prévention des risques professionnels

Le Gouverneur de Saint-Louis a procédé mardi au lancement des travaux d’un symposium sur la Prévention des risques professionnels dans les industries agroalimentaires. Cette activité, organisée par de la Caisse de Sécurité Sociale à travers le Comité Technique sectoriel des Industries agroalimentaires, réunit plusieurs professionnels de santé et sécurité au travail. Plusieurs thématiques seront développées à l’occasion de ce conclave de deux jours. Elles portent sur la sensibilisation et la prévention des risques professionnels, les obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail ainsi que la prévention des risques liées à l’exercice de leurs fonctions.