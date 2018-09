Installation du nouveau directeur général de la Police : la profession de foi de Ousmane Sy ( Vidéo)

Le nouveau directeur général de la Police a été installé ce matin dans ses nouvelles fonctions par le ministre de l’Intérieur au cours d’une cérémonie qui a enregistré la présence des plus gros bonnets de ce corps.



A l’occasion, l’inspecteur Ousmane Sy a déclaré : « La montée en puissance de la police est inéluctable et mon prédécesseur Oumar Maal à qui je rends un hommage appuyé en avait fait un sacerdoce. J'entends m’inscrire dans la continuité avec la mise en place de systèmes et de méthodes novateurs, car nous avons une ambition sans commune mesure pour la Police nationale ».





Ainsi, s’engage-t-il : « Nous souhaitons moderniser ses infrastructures et la doter de moyens de mobilité en vue d’améliorer son efficacité et son efficience. Les défis qui nous attendent sont nombreux et multiformes et exigent de notre part un engagement sans faille et la mise en œuvre de solutions adéquates, pérennes ».





« Dans son dernier et troisième axe stratégique intitulé gouvernance, institution, paix et sécurité, le Plan Sénégal émergent a souligné que la paix et la sécurité des personnes et des biens jouent un rôle déterminant dans l’établissement d’un climat favorable aux activités économiques et sociales... », rappelle M. Sy.



DAKARACTU