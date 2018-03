Institut Curie : Les femmes de l’Onas au chevet des patientes

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la femme, ce 08 mars, l’Association nationale des femmes de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) s’est rendue à l’Institut Curie de l’hôpital Aristide Le Dantec pour remettre des enveloppes financières à une vingtaine de femmes atteintes de maladies cancéreuses.





Hier, l’Association nationale des femmes de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) a pensé aux femmes qui n’ont pas la tête à la fête. Cette structure, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du 08 mars, a tenu à faire un geste de solidarité symbolique au profit des femmes atteintes de cancer et prises en charge à l’Institut Curie de l’hôpital Aristide Le Dantec. Une vingtaine de femmes ont reçu chacune une enveloppe financière de la part de Leticia Boucal et compagnie.





« A l’instar de la communauté internationale, nous n’avons pas voulu rester en rade. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui nous avons prévu, avec l’appui de la direction générale, de faire un don à l’Institut Curie de l’hôpital Aristide Le Dantec où sont hospitalisées des femmes pour des pathologies cancéreuses », a soutenu la responsable de l’association.



Le choix de cette structure s’explique, selon elle, par le fait qu’il faut témoigner la solidarité à ces femmes qui sont dans des difficultés lors de cette journée. « Malgré leurs difficultés, nous pensons à elles vraiment. Ce sont des femmes qui traversent des périodes très difficiles. Et cette action est une manière d’aller vers elles pour leur dire que nous sommes de tout cœur avec elles », a confessé Mme Boucal. Cette dernière de poursuivre, par rapport à la nature du don, qu’il s’agit d’enveloppes financières qui seront distribuées à une vingtaine de femmes internées à l’Institut Curie. Ne voulant pas se prononcer sur la somme accordée à chaque femme, elle a toutefois révélé qu’il est prévu au moins un budget de 600.000 FCfa.



La vice-présidente de l’association, Léna Sène Ngom, a remercié le directeur général de l’Onas, Lansana Gagny Sakho, pour son soutien qui a permis la réalisation de cette activité.



LE SOLEIL