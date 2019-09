Interdiction du voile : le ministre de l'Éducation convoque l'Institution Sainte Jeanne d'Arc

Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, a convoqué l'Institution Sainte Jeanne d'Arc. Il a souhaité avoir une séance d’explication avec la Direction de l’école sur l’affaire des filles voilées.



Ainsi, le Ministère de l'Éducation, invoquant la Constitution et la loi d'orientation 91-22 du 30 janvier 1991 avait désapprouvé cette décision de l'Isja l'année dernière.



Le Ministre avait rejeté toutes les formes de discrimination basées sur l'origine, la race, le sexe et la religion. Et, il s'était engagé à prendre "toutes les dispositions pour une application stricte des lois et règlements en vigueur, en relation avec les Inspecteurs d'académie".



À retenir qu’une plainte est annoncée déjà, par les parents d'élèves contre l'Institution Saint Jeanne d'Arc.



