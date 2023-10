Invasion de criquets : La Mauritanie se prépare

Le ministre de l’agriculture, Moma Beïbatt Hamahoullah, en lançant la campagne de lutte contre les déprédateurs, a dit que son département a mobilisé 24 véhicules tout terrain entièrement équipés pour lutter contre les ennemis des cultures jusqu’à la fin de la moisson.



Le ministre a dit que ces équipes mobiles ont été renforcées par trois autres équipes d’appui qui seront appuyées, le moment venu par un avion militaire.



Il a ajouté que cette campagne fait partie d’un ensemble de mesures prises cette année pour réaliser les aspirations des hautes autorités dans le domaine de la production et l’amélioration de la productivité agricole.



Pour sa part le directeur de la protection des végétaux au ministère de l’agriculture, Sidi Mohamed El Kacem a dit que la dernière campagne pour la lutte contre les oiseaux migrateurs et les autres ennemis des cultures a porté ses fruits dans le domaine de la protection des exploitations agricoles contre tous les ennemis des cultures.



Il a ajouté qu’il est prévu l’arrivée en masses de criquets saisonniers qui vont impacter les exploitations agricoles en raison du dessèchement des pâturages naturels.



Il a invité les équipes techniques chargées de lutter contre les criquets de coordonner avec les services régionaux et avec les agriculteurs pour que leur mission soit facilitée.