Issa Sall répond à Sonko: «Il n’a pas à nous dire ce qu’on doit faire ou qu’on ne doit pas faire»

« Je ne suis pas d’accord avec Ousmane Sonko. Ce dialogue n’est pas un cirque. Maintenant, il est libre de le dire. Le dialogue, c’est quelque chose qui devra être très constructif parce qu’il n’y a pas d’apriori. Il s’agit de se retrouver autour d’une table et de dire exactement ce que nous pensons pour trouver un consensus », déclare le leader du Pur. A son avis, Ousmane Sonko n’avait pas à critiquer les opposants qui ont été présents à la salle des banquets de la présidence de la République. « Il est libre de ne pas participer au dialogue mais, ceux qui participent au dialogue sont libres de le faire. Il n’a pas à nous dire ce qu’on doit faire ou qu’on ne doit pas faire », martèle-t-il. Poursuivant, il rappelle que tous les candidats à l’élection présidentielle de février, à l’exception d’Ousmane Sonko, sont d’accord pour le dialogue. Donc, il estime qu’il n’a trahi personne.



« Je n’ai pas d’engagement vis-à-vis de qui que ce soit »



« Je n’ai pas besoin de trahir parce que je n’ai pas d’engagement vis-à-vis de qui que ce soit. Ce que je fais, je le fais de façon libre. Quand vous faites quelque chose parce que vous avez signé un pacte pour dire nous allons faire ceci et que vous faites le contraire, c’est là ou vous avez trahi. J’avais été très clair avec mes collaborateurs (Ndlr : Idrissa Seck, Madické Niang et Ousmane Sonko) pour leur dire que j’irai au dialogue. Donc, je n’ai trahi personne », précise-t-il. A ceux qui insinuent qu’il est allé à ce dialogue pour négocier la libération de ses agents de sécurité qui ont été arrêtés suite aux violences électorales qui ont eu lieu à Tambacounda, Issa Sall rétorque : « Je ne suis pas le genre à aller négocier des choses. Je n’ai jamais été voir qui que ce soit pour demander quelque intervention que ce soit. Je ne suis pas le genre à demander des privilèges ou des prébendes. Ce n’est pas de ma nature ».



DAKARMATIN