Jean-Baptiste Tine engage le nouveau Gouverneur de Saint-Louis à " accompagner les investissements pour la production d’hydrocarbures "

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a engagé samedi le nouveau gouverneur de Saint-Louis (nord) à accompagner les investissements dans le secteur des hydrocarbures, tout en veillant à ce que “les intérêts et attentes légitimes” des populations de cette région soient pris en compte, concernant l’amélioration de leur cadre de vie.



M. Tine procédait à l’installation du nouveau gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, en remplacement de Alioune Badara Sambe.



Il a décliné, à cette occasion, “les défis” qui attendent M. Sall à Saint-Louis, relativement aux enjeux économiques de l’exploitation des ressources naturelles, mais aussi en termes de gouvernance de proximité.



“Les enjeux économiques (de la région) constituent une priorité pour le gouvernement dans sa quête de développer notre pays”, a dit Jean-Baptiste Tine, selon qui les populations de Saint-Louis sont “en droit d’attendre des retombées” de l’exploitation de son “énorme potentiel économique”.



Aussi a-t-il engagé le nouveau gouverneur de Saint-Louis à “accompagner les investissements pour la production d’hydrocarbures” et à “veiller à ce que les intérêts et attentes légitimes des populations soient pris en compte pour l’amélioration de leur cadre de vie”.



“D’autres défis vous attendent également”, dont celui de matérialiser une “administration de proximité avec l’implication et la participation des populations dans les instances décisionnelles”, a-t-il à l’endroit du nouveau chef de l’exécutif régional de Saint-Louis.



Pour Jean-Baptiste Tine, Al Hassan Sall, précédemment gouverneur de la Région de Dakar, est aussi attendu pour “prendre en charge avec tous les acteurs” concernés, “la lancinante question des inondations” et œuvrer dans le sens d’assurer “une offre sécuritaire à même de les protéger au mieux” les populations.



Il doit aussi contribuer au renforcement de la coopération transfrontalière et apporter plus de soutien au secteur primaire, “afin que la région contribue davantage à l’ambition du gouvernement de garantir la sécurité et la souveraineté alimentaires de notre pays”.



Le ministre de l’Intérieur a évoqué “le parcours élogieux” du nouveau gouverneur de Saint-Louis qui a servi durant 22 ans l’administration territoriale à Nioro comme préfet, et à Kaolack, Ziguinchor, Kolda et Dakar en tant que gouverneur.



Il a également évoqué le parcours du gouverneur sortant de Saint-Louis, Alioune Badara Sambe, qui compte, à son actif, quinze ans de service dans l’administration territoriale, avant de formuler des prières à son endroit pour la suite de sa carrière.



APS