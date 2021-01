Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 : À Saint-Louis, une convention de maitrîse d’ouvrage déléguée signée avec l’Ageroute (vidéo)

Mansour FAYE, le maire de Saint-Louis a présidé, vendredi, la cérémonie de signature de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (Ageroute) et le comité d’organisation des jeunes olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Une cérémonie décentralisée à Saint-Louis, marquée par une forte présence de sommités sportives et de partenaires au développement.



« C’est un premier jalon dans la démarche du COJOJ d’impliquer toutes les contrées du pays dans la préparation des prochains Jeux olympiques de jeunesse », a indiqué Mamadou Diagna NDIAYE, le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS). Il s’est réjoui du lancement dans sa ville natale en soutenant que « dans les semaines à venir, d’autres initiatives et évènements sont prévus à Diourbel, Fatick, Kolda, Tambacounda, Ziguinchor, etc. ».



« La Convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée que nous paraphons ce jour s’inscrit dans la dynamique du Protocole de Collaboration que j’ai signé le 18 septembre 2019 à Dakar, avec Rémy Rioux, Directeur général de l’Agence française de Développement, dans le cadre de l’Alliance Djoko, ce dispositif original de dialogue régulier entre plusieurs Institutions françaises et le COJOJ Dakar 2026, coordonné par le COJO Paris 2024 », a rappelé M. NDIAYE



« Nous avons convenu d’inclure des actions connexes comme la requalification urbaine aux alentours des sites à réhabiliter, ainsi que la construction d’infrastructures sportives de proximité à Dakar, Diamniadio et Saly », a-t-il dit.



Poursuivant, l’homme d’affaires estime que « cette mise en cohérence donne tout son sens à ce programme d’envergure appelée « Programme d’Amélioration de l’Accessibilité et de Remise à Niveau des Infrastructures sportives dans le cadre des JOJ 2026. « Durant ces derniers mois, d’importants travaux techniques ont été conduits entre les équipes de l’Agence française de Développement à Paris et à Dakar, du ministère des Sports, de la Ville de Dakar, de la Gendarmerie nationale, de l’AGEROUTE et du COJOJ autour de la formulation du programme », a-t-il conclu.



