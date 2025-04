Journalistes arrêtés : indignation et appel à la déontologie à Saint-Louis

Les interpellations répétées de journalistes suscite l'indignation dans la presse, la société civile et les organisations de défense des droits humains. À Saint-Louis, les professionnels de l'information tirent la sonnette d’alarme face à une situation qu’ils jugent de plus en plus fréquente. Ils dénoncent les dérives de certains "chroniqueurs autoproclamés" et appellent à un retour strict aux fondamentaux de la déontologie journalistique.