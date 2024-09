Journée nationale de nettoiement : Ousmane Sonko est arrivé à Ourossogui

Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé à Ourossogui dans la région de Matam (nord) dans la nuit de vendredi à samedi dans le cadre du lancement officiel de la quatrième édition de la Journée nationale de nettoiement ”Sétal Sunu Reew”, a constaté l’APS.



Le chef du gouvernement a été accueilli par le gouverneur de la région de Matam, Saïd Dia, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy et sa collègue en charge de la Jeunesse, des Sports et de la Culture Khady Diène Gaye.



le préfet du département, Souleymane Ndiaye, le maire de la commune de Ourossogui, Me Moussa Bocar Thiam, celui de Ranérou, Harouna Diallo entre autres responsables étaient aussi à l’accueil.



Le chef du gouvernement va procéder ce samedi au lancement de la quatrième édition de la Journée nationale de nettoiement à Matam.



Les activités phares sont prévues au marché central de Ourossogui, à la gare routière de la ville, à la berge du fleuve de Matam et à la gare routière municipale.



Pour cette occasion, les marchés centraux des communes voisines et les gares routières sont toutes fermées depuis vendredi minuit.



